Décembre : hausse du commerce extérieur de Hanoi

Export de ciment. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le commerce extérieur de Hanoi a légèrement augmenté par rapport au mois de novembre, ​avec 928 millions de dollars d’exportations (+2,1% sur un an) et 2.414 millions d’importations (+2,4%).

Ainsi, en 2016, la capitale a ​réalisé des exportations totales de 10.613 millions de dollars (+1,3% en glissement annuel) et des importations de 24.833 millions de dollars (+96,6%).

Sur le plan du tourisme, Hanoi a accueilli 254.000 touristes ce mois-ci (+3,6% sur un an), dont 807.000 Vietnamiens, ​et réalisé un chiffre d'affaires de 4.787 milliards de dongs.

De janvier ​à décembre, environ 2,8 millions de visiteurs étrangers (+19,9%) et 9,24 millions visiteurs vietnamiens (+4,3%) sont venus à Hanoi, ​générant des re​cettes totales de 55.105 milliards de dongs (+10,6%).

Quant à l'indice des prix à la consommation (IPC) de Hanoi en ​​décembre, il a connu une légère baisse.

Celle-ci s'explique par le recul ​d​es prix du pétrole et du gaz, ce qui a engendré une diminution des prix du groupe "Transports" et du groupe "Logements, électricité, eau, carburants et matériaux de construction". En outre, l’hiver est la saison des légumes qui entraîne​ une baisse des prix du groupe "Alimentation". -VNA