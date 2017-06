De nombreuses activités en l'honneur de la Journée de la famille vietnamienne

Hanoi (VNA) - À l’occasion de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin), les responsables de la rue des livres, en collaboration avec Vietopia, le magazine Marketing & Familles, Livre 24h et Yakult, organisent des activités ludiques pour les enfants et les parents du 28 juin au 2 juillet.

Des activités familiales menées dans la rue des livres de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Les enfants pourront participer à des jeux, mais aussi acquérir des connaissances très utiles au quotidien. Ces activités permettront aussi de resserrer les liens familiaux. Parmi celles-ci, on peut citer, le 28 juin à 08h30, l’orateur Lê Chi qui parlera de la façon de monter une bibliothèque familiale, le 29 juin à 09h00, le thème spécial «Partager l’expérience familiale des jeunes qui étudient à l’étranger», le 1er juillet à 09h00, «Vivre heureux et en bonne santé chaque jour» en utilisant des aliments sains...



En outre, pour les enfants, des activités de cirque seront proposées le 1er juillet à 09h00 (clown et jeux avec des ballons), puis des échanges avec le compositeur Nguyên Van Chung sur le livre musical de 100 chansons pour enfants, toujours le 1er juillet à 16h00, ou encore monsieur Khênh Saigon et le Bambini Group, le 2 juillet à 16h00. -CVN/VNA​