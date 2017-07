De jeunes entrepreneurs cherchent à valoriser la culture vietnamienne

Hanoi (VNA) - TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde, a décerné l’année dernière le Certificat d’Excellence à Vietnam Travel Consultant, un voyagiste qui met l’accent sur les tours valorisant la culture vietnamienne.



Créé il y a cinq ans par Ngô Van Tài et Trân Van Quang, deux jeunes Vietnamiens trentenaires, Vietnam Travel Consultant a déjà servi 4.000 touristes étrangers. Les tours proposés sont très divers : cours de cuisine ou d’apprentissage du vietnamien, balade dans le Vieux Quartier de Hanoï pour déguster de la «street food», découverte du café vietnamien, balades en vélo, etc. Ces tours ont pour but de donner une expérience authentique et concrète de la culture vietnamienne.





Ngô Van Tài (gauche) et Trân Van Quang, deux jeunes fondateurs de Vietnam Travel Consultant. Photo : Vietnam Travel Consultant/CVN

Diplômés de l’École supérieure du commerce extérieur de Hanoï, ces deux jeunes partagent depuis longtemps une passion pour le tourisme. Dès leurs années universitaires, ils se sont inscrits à Hanoï Guide, un club d’étudiants volontaires pour accompagner et guider les touristes. «Nous avons eu l’occasion de rencontrer beaucoup de voyageurs de différentes cultures et notre passion pour le tourisme n’a cessé de croître», confie Trân Van Quang.«En accompagnant les touristes étrangers partout dans le pays, nous avons constaté que le tourisme vietnamien présentait encore des lacunes. Son développement n’est pas encore à la hauteur des potentiels. C’est pour cette raison que nous voulons apporter nos contributions», partage le jeune entrepreneur à lunettes.«Lors que nous étions volontaires pour Hanoi Guide, notre enthousiasme et notre dévouement nous ont fait gagner l’estime de beaucoup de touristes, avec lesquels nous avons gardé contact», raconte Ngô Van Tài, avec fierté. «Quand leurs amis voyageaient au Vietnam, ils leur conseillaient de venir nous voir. Nous étions toujours prêts à les aider à réserver des chambres et à les accompagner dans des destinations renommées. Les demandes ont été de plus en plus nombreuses. C’est ainsi que nous avons décidé d’ouvrir Vietnam Travel Consultant», souligne-t-il.À la découverte de l’âme vietnamienneVietnam Travel Consultant a tout de suite cherché à se démarquer de ses concurrents. «Il y a une concurrence féroce dans le tourisme. Il existe de nombreux tours de découverte de Hanoï, mais la plupart sont de médiocre qualité. Ils n’apportent pas d'expériences vraiment profondes sur la culture, le mode de vie local…, remarque Trân Van Quang. Cette constatation nous a poussés à élaborer des tours qui aident les touristes à s’immerger dans la vie locale pour mieux la comprendre». Par exemple, pour les cours de cuisine, les touristes vont au marché, choisissent des ingrédients, marchandent comme de vrais Vietnamiens, puis préparent les plats avec l’aide d’une cuisinière hanoïenne. Les touristes choisissent trois ou quatre plats typiquement vietnamiens dans une liste qui en contient dix : nem, pho, bún cha… «Un autre tour qui rencontre un franc succès est la découverte de la cuisine de rue. La riche gastronomie de la capitale attire vraiment les touristes», présente M. Quang.Les tours de Vietnam Travel Consultant n’ont reçu que des félicitations élogieuses de la part des touristes. Lize Bezuidenhout de Melbourne, Australie, estime : «Nous vous remercions beaucoup pour votre excellent travail d’organisation de notre voyage au Vietnam, qui restera un souvenir inoubliable. Vos services étaient excellents. Vous avez répondu rapidement à tous nos courriels et nous avons reçu de bons conseils». Autre témoignage, celui de Dan Muller, un Allemand qui a suivi des cours de cuisine : «J’ai été comblé par toutes expériences au Vietnam. La classe de cuisine, particulièrement, était très amusante».Sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde avec 500 millions d’avis et d’opinions de voyageurs, 100% des touristes ont donné 5 étoiles aux cours de cuisine, 93% ont remis 5 étoiles pour d’autres services que sont la traduction, l’interprétation et l’obtention de visa. Aucun tour n’a reçu moins de 4 toiles. «Sur d’autres forums spécialisés, nous avons toujours des évaluations positives», assure M. Tài.Et en 2016, Vietnam Travel Consultant a eu l’honneur de recevoir le Certificat d’Excellence de TripAdvisor. Ce certificat garantit la haute qualité des tours et services offerts par ce voyagiste et constitue un encouragement supplémentaire pour les deux fondateurs, Ngô Van Tài et Trân Van Quang.La qualité avant toutLa clé de la réussite ? «Nous accordons toujours de l’importance à la qualité des guides. Tous doivent passer des sélections rudes», insiste M. Tài. En contrepartie, ils bénéficient d’une rémunération supérieure de 10% à 15% à celle des autres voyagistes. «De plus, nous assurons toujours la qualité des produits», ajoute-t-il. Avant de lancer un nouveau tour, le responsable du projet est chargé d’examiner tous les services similaires déjà proposés par les concurrents. Nous analysons ensuite leurs points forts et faiblesses. Pour un tour de qualité, il faudra des nouveautés et des services que les touristes attendent».Vietnam Travel Consultant comprend une dizaine d’employés à plein temps et 30 guides collaborateurs, tous vingtenaires ou trentenaires. L’esprit créatif de chacun est toujours encouragé, ce qui constitue également un des secrets de la réussite du voyagiste..-CVN/VNA