Une photo vendue sur Picture4charity.com. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Picture4charity.com est un site mettant en ligne des photos à vendre au profit des enfants victimes d'abus sexuels. C’est le blogueur Dinh Hang qui a eu cette idée avec l’aide d'un groupe de photographes et de passionnés de photographie. Le site a été lancé officiellement depuis Hô Chi Minh-Ville. C’est le premier site de ce genre au Vietnam venant en aide à des organismes communautaires.



Le site www.picture4charity.com est officiellement entré en service mi-juillet et a déjà reçu plusieurs commandes.



«Nos clients peuvent choisir une photo, sa taille, imprimer des cartes postales ou des autocollants et payer par virement. Les commandes arrivent en 48 heures. Les prix des photos sur notre site vont de 200.000 à 5 millions de dôngs. L’argent récolté sera utilisé pour soutenir des maisons ouvertes, des centres d’instruction et tous les enfants dans des situations difficiles», a expliqué le photographe Nguyên Thanh Tùng.



Picture4Charity soutient One Body Village (OBV), aussi connu sous le nom de «Pont du bonheur». OBV est une ONG américaine créée en 2001. Elle a pour mission de sauver et de soigner des enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Elle opère au Vietnam mais aussi au Cambodge, à Singapour et en Malaisie.



Au lancement de Picture4Charity, les personnes présentes n’ont pu retenir leurs larmes en découvrant l'histoire de ces enfants. Chaque enfant, en arrivant à OBV, est protégé d’un environnement dangereux. Ils sont soignés par des psychologues, vont à l'école et se réintègrent au sein la société.



OBV au Vietnam est connu grâce à son nom simple et facile à retenir : «Pont du bonheur». Une trentaine de jeunes de 3 à 21 ans y sont pris en charge.



Ils peuvent vivre dans un environnement sûr, oublier progressivement les traumatismes psychologiques et revenir à une vie normale.



Pont du bonheur



«L'argent provenant de la vente d'images sera utilisé pour restaurer la maison où les enfants vivent car elle s’est détériorée en 10 ans d'utilisation. À la saison des pluies, elle est vite inondée et en été la chaleur y est étouffante», a témoigné le blogueur Dinh Hang, auteur des livres célèbres Quá tre dê chêt : Hành trinh nuoc My (Trop jeune pour mourir : Itinéraire aux États-Unis), Chân di không moi : Hành trinh Dông Nam A (À pied sans fatigue: Itinéraire en Asie du Sud-Est)...



Dinh Hang consacre beaucoup de temps à la maison «Pont du bonheur» située dans le 9e arrondissement. Il rend visite aux enfants et les encourage.



Son idée d'un fonds de bienfaisance développé par la vente de belles photos touristiques a très vite charmé les photographes Nguyên Thanh Hai (Hai piano), Nguyên Thanh Tùng, Huynh Phuc Hâu, Hoàng Lê Giang ou encore Ngô Trân Hai An.



«Grâce à nos clichés, Picture4charity.com offre un peu de bonheur aux jeunes maltraités», a estimé le photographe Huynh Phuc Hâu, qui est aussi médecin à l’hôpital d’An Giang.-CVN/VNA