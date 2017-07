De belles perspectives pour le secteur de la plasturgie du Vietnam

Hanoï, 12 juillet (VNA) - Figurant parmi les secteurs ayant connu une croissance annuelle considérable ces derniers temps (entre 15 et 17%), la plasturgie est de plus en plus attrayante pour les investisseurs étrangers, notamment les Japonais.

Photo : internet

Il y a peu de temps, la société japonaise Sekisui Chemical est devenue l’actionnaire stratégique de la société par actions de plasturgie Tien Phong en acquérant 25,3% de son capital. "Sekisui Chemical va lui transférer des technologies, promouvoir ses exportations au Japon et sur d'autres marchés de l’Asie du Sud-Est", a déclaré M. Kubo Hajime, représentant de Sekisui Chemical.Actuellement, les importations japonaises de produits plastiques sont de l'ordre de 10 milliards de dollars par an. Ces derniers temps, le Japon est considéré comme le premier importateur de ces produits vietnamiens en représentant un quart de ses exportations.Selon l'Accord de partenariat économique régional intégral (RCEP) dont le Vietnam et le Japon sont signataires, de nombreuses catégories de produits plastiques ne seront plus taxées ou bénéficieront d’une réduction de taxe douanière de 5%.Ce premier semestre, les exportations nationales ont dégagé 1,2 milliard de dollars, soit une croissance de 12,6% sur un an. - PCV/VNA