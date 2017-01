De belles opportunités de voyage pour le Têt

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Saigontourist propose bon nombre de réductions pour les tours du Têt traditionnel, sous la devise «Avec Saigontourist, jouissez du Têt en abondance – Gagnez des tours intéressants – Gagnez 100 millions de dôngs». Ces offres sont valables jusqu’au 3 mars.

Le resort Saigon – Binh Châu offre des services de grand standing. Photo: Saigontourist/CVN

Les clients de Saigontourist peuvent choisir parmi plus de 300 tours dans le pays et à l’étranger avec des dates de départ qui se succèdent. Les réservations peuvent se faire dans les agences Saigontourist mais aussi par téléphone ou en ligne sur le site internet www.dulichtet.com Lors du Têt, les touristes souhaitent visiter de beaux sites tout en profitant de l’ambiance festive de fin d’année. Dans le Centre, en dehors des adresses habituelles comme Huê, Dà Nang et Hôi An, il est intéressant d’opter pour l’îlot Chàm, la zone touristique de Truôi – pagode de Truc Lâm Bach Ma, Bà Nà et beaucoup d’autres lieux moins fréquentés. Ces tours coûtent 3,779 millions de dôngs (trois à cinq jours, voie aérienne) ou 2,529 millions de dôngs (deux à quatre jours, voie terrestre). Départs du 29 janvier au 1er février.

Coucher de soleil sur une plage de Phu Quôc. Photo : Saigontourist/CVN

Dans le Nord, ces dernières années, les circuits Hanoï - Ninh Binh - Ha Long ont été très appréciés par les touristes pour leur diversité culturelle et la beauté des paysages. Cette année, Saigontourist propose la découverte de la culture multicolore des ethnies minoritaires du Nord-Ouest.Autre destination à ne pas rater : la vallée de Mai Châu (province de Hoà Binh), connue pour ses paysages montagneux, ses vergers de pruniers et pêchers en pleine floraison sur la route menant à Môc Châu (province de Son La). Comptez 4,829 millions de dôngs (voie aérienne, de 4 à 6 jours), départ du 29 au 31 janvier. Le prix ne comprend pas le billet d’avion.

Champ de théiers à Môc Châu. Photo : Saigontourist/CVN

Autres tours intéressants : Vinpearl Nha Trang (Centre), Vinpearl Phu Quôc (Sud) ou The Grand Hô Tràm Strip de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), avec des tarifs préférentiels grâce aux promotions offertes par ces partenaires. Ces circuits sont facturés à partir de 3,779 millions de dôngs.En outre, Saigontourist propose un tarif alléchant de 3,6 millions de dôngs, soit une réduction de 1,15 million de dôngs, au FLC Luxury Hotel Quy Nhon ou au FLC Luxury Hôtel Samson (Thanh Hoa), pour trois jours et deux nuits avec petits déjeuners compris pour deux personnes, dans une chambre de catégorie Studio Suite au FLC Luxury Hotel Quy Nhon ou Studio Suite/Studio Living au FLC Luxury Hôtel Samson (avec piscine, salle de sport et wifi gratuits). Ces circuits sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017.À l’occasion du Têt traditionnel, outre les tours dans le pays, certains clients choisissent de voyager à l’étranger. Saigontourist a là aussi un choix de circuits attrayants à prix intéressants. -CVN/VNA