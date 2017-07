La culture de caféiers est très développée à Dak Lak. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) - De plus en plus d'investisseurs nationaux et étrangers sont arrivés dans la province de Dak Lak dans les Hauts plateaux ​du Centre, contribuant au développement socio-économique local, selon le Comité populaire provincial.



Au premier semestre de cette année, Dak Lak a attiré 29 projets d'investissement, cumulant plus de 1.470 milliards de dongs de capitaux enregistrés, soit près de 64,7 millions de dollars, représentant une augmentation de cinq projets et de 2,8 fois en valeur par rapport à ​la même période en 2016.



En matière d’investissement direct étranger (IDE), Dak Lak a reçu au total 12 projets, dont un projet d’un fonds de 45 millions de dollars.

Les projets d’IDE dans cette province, venus du Royaume-Uni, de Singapour, du Japon, des Pays-Bas, de France, de Thaïlande et de République de Corée, ​concernent principalement la production agricole et l’aliment​ation pour animaux, la ​culture de fleurs pour l'exportation, le commerce, ​les services et l'industrie.



Actuellement, Dak Lak fait appel à l'investissement dans l’agriculture high-tech​, l'industrie de​ transformation​, la conservation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, le développement des énergies renouvelables et l’industrie auxiliaire, le tourisme, l’hôtellerie, le commerce…



La localité continue d'accélérer la réforme administrative afin de créer un environnement d'investissement favorable, attrayant et fiable pour les investisseurs. - VNA