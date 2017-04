Dà Nang : vers un environnement vert, propre et beau pour l’APEC-2017

Dà Nang est l'une des villes les plus dynamiques dans le développement économique du Vietnam.

Da Nang (VNA) - En vue de la Semaine de haut rang de l’APEC-2017 prévue en novembre prochain à Dà Nang (Centre), la Compagnie d’environnement urbain de cette ville propose de nombreux plans pour assurer un bel environnement, vert et propre.



La ville de Dà Nang (Centre), de par son dynamisme économique et son esthétique architecture urbaine, a été retenue pour organiser la Semaine de haut rang de l’APEC 2017 qui est prévue en novembre prochain. La ville est dans la dernière phase de ses préparatifs.



Dà Nang accueillera les dirigeants de haut niveau des 21 économies membres de l’APEC, ainsi que des milliers de délégués, d’hommes d’affaires et de journalistes du monde pour cette semaine qui comprendra d’abord le Sommet des dirigeants des 21 économies membres, l’événement le plus important de l’APEC, puis, entre autres, le Sommet des entreprises, le Dialogue des hauts dirigeants et des responsables du Conseil consultatif des affaires de l’APEC (ABAC), et la Conférence des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie de l’APEC.



Dang Duc Vu, directeur général de la Compagnie municipale par actions d’environnement urbain, a souligné qu’un environnement beau et propre est une tâche majeure et quotidienne de son entreprise, et que cette tâche sera plus lourde lors de la Semaine de haut rang de l’APEC 2017. Concrètement, la compagnie réorganisera les affectations de son personnel sur les axes du centre-ville, installera de nouvelles poubelles, et maintiendra dans un état de propreté irréprochable les rues dans lesquelles les conférences sont prévues.



D’après lui, «outre le ramassage d’ordures, nous consacrerons plus de 200 millions de dôngs à réparer les toilettes publiques», a-t-il informé.



Une belle destination