Dà Nang : une ville culturelle et civilisée

Vue de la ville de Dà Nang. Photo: VNA.

Da Nang (VNA) - La ville de Dà Nang (Centre) continue de mettre en œuvre en 2017 le programme d’«Edification d’une ville culturelle et civilisée». Les autorités de tous échelons et les secteurs concernés ont pris des mesures adéquates pour sensibiliser ​la population loca​le à la gestion urbaine, à l’amélioration d’un mode de vie sain, etc.

Nguyên Ngoc Tuân, vice-président du Comité populaire de Dà Nang a fait savoir que les bons résultats obtenus dans la mise en place du programme d’«Edification d’une ville culturelle et civilisée» avaient contribué en grande partie aux succès de Dà Nang dans l’organisation de grands événements en 2016. Cela a laissé de belles impressions au sein de la population locale comme des touristes vietnamiens et étrangers.

La mise en œuvre du programme d’«Edification d’une ville culturelle et civilisée» a aidé les autorités de Dà Nang à sensibiliser ​sa population au respect des règles dans l’amélioration d’un mode de vie sain» De plus, les autorités de tous échelons ont mis l’accent sur l’amélioration des infrastructures, l’aménagement urbain, la protection de l’environnement,... ce qui a contribué à embellir l’image de la ville. -NDEL/VNA