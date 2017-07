InterContinental Danang Sun Peninsula a été choisi comme le lieu d'accueil de l'APEC 2017

Da Nang (VNA) - La ville de Dà Nang vient de déclencher l’opération “Sourire de Dà Nang”.

Le but est de sensibiliser ses habitants à la vie urbaine civilisée en invitant chaque habitant à devenir un ambassadeur culturel dans l’objectif de laisser de bonnes impressions aux délégués à la semaine du sommet de l’APEC prévue du 6 au 11 novembre 2017.



La ville a embelli ses rues, ses dispositifs d’accueil, ses établissements socio-économiques, culturels et sportifs et amélioré la qualité des infrastructures et de la communication. -VOV/VNA