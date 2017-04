Dà Nang: Planification de sept zones agricoles high-tech

Photo: Internet



Da Nang (VNA) - Le Comité populaire municipal de Dà Nang a récemment approuvé le projet de planification de zones agricoles appliquant les hautes technologies.

Le Comité populaire municipal de Dà Nang a confié la tâche de la mobilisation de l’investissement au Service du Plan et de l’Investissement et au Comité de promotion et de soutien de l’investissement, et celle du déploiement des formalités administratives concern​ant le foncier au Service de la Construction.

Dans les temps à venir, le Comité populaire municipal de Dà Nang organisera la conférence «Attirance de l’investissement vers le secteur agricole de haute technologie ​à Dà Nang dans la connectivité avec les zones économiques de pointe du Centre» pour évaluer les avantages, potentiels et défis dans le développement d'une agriculture ​high-tech à Dà Nang et dans les provinces voisines.

Cette conférence permettra également de promouvoir l’investissement des entreprises domestiques et étrangères, ainsi que des organisations internationales vers cette localité. -NDEL/VNA