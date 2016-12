Da Nang : de nombreuses festivités pour saluer le Nouvel An

Un coin de la ville de Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - A l'occasion de Noël et du Nouvel An 2017, la ville de Da Nang compte accueillir près de 138.300 visiteurs, soit une croissance de 21,1 % en glissement annuel, dont 75.604 étrangers (+27,6%), selon le Service du tourisme de Da Nang.

A la fin de 2016, de nombreuses festivités pour saluer le Nouvel An seront organisées dans cette ville, telles que le programme artistique "Countdown" (le 31 décembre), la fête de la musique...

Noël et Nouvel An ​font partie de la haute saison du touris​me ​avec l'étranger, en particulier avec la Chine, le Japon et la République de Corée.

Du 23 décembre 2016 au 2 janvier 2017, le nombre d'arrivées de ​visiteurs étrangers à Da Nang par voie aérienne est estimé atteindre 52.150 ​personnes, soit une progression de 132,2% sur un an. A cette occasion, le Service municipal du tourisme organisera le 1er janvier la cérémonie d'accueil du premier vol du Nouvel An.

En outre, trois navires accosteront ​au port de Tien Sa. Il s'agit de deux paquebots Genting Dream, avec 7.000 touristes à leur bord, et d'un SuperStar Virgo, avec 2.500 touristes. -VNA