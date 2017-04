Dà Nang coopère avec la Compagnie néerlandaise Royal Haskoning DHV

La délégation de haut rang de la ville de Dà Nang visite la Compagnie Royal Haskoning DHV. Photo: baodautu.vn

Da Nang (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail dans certains pays européens, ​une délégation de haut rang ​de Dà Nang, conduite par le secrétaire du Comité du Parti de ​la ville, Nguyên Xuân Anh, a travaillé dans la ville néerlandaise de Rotterdam avec de hauts responsables de la Compagnie Royal Haskoning DHV, dont le vice-directeur chargé de l’aviation et de la marine Rutger Over.

Lors de​ cette séance de travail, les dirigeants de Royal Haskoning DHV ont présenté les 135 ans de développement de la compagnie,​ qui offre des services de consultation dans l​a construction de ports maritimes et d'aéroports, des projets dans les transports et ​le génie civil. ​En matière de ports maritimes, Royal Haskoning DHV a ​donné ses consultations à 34% des projets dans le monde. La compagnie est présente au Vietnam depuis 1986.

Le secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Nguyên Xuân Anh, a apprécié les expériences de Royal Haskoning DHV et sa présence au Vietnam. Il a demandé à la compagnie néerlandaise de participer au projet de développement du port maritime de Liên Chiêu et à d’autres projets de résilience au changement climatique et à l​'urbanisation d​es milieux littoraux de Dà Nang.

Les dirigeants de Dà Nang ont également discuté avec les représentants de Royal Haskoning DHV de l’accès aux assistances financières du gouvernement néerlandais et des institutions financières des Pays-Bas et de l’Europe.

Par la suite, les représentants de Royal Haskoning DHV ont accompagné la délégation vietnamienne à Maasvlakte, un gros parc industriel de Rotterdam. -NDEL/VNA