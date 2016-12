Da Lat sera un centre de production de légumes No.1 en Asie du Sud-Est

Photo: VNA



Da Lat (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Da Lat d​e la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) a récemment publié un plan ​de promo​tion du développement d'une agriculture high-tech dans cette localité ​durant la période 2016-2020.



Da Lat va développer une agriculture high-tech globale et durable, ​et améliorer son environnement d'investissement... afin de faire de Da Lat et de ses alentours ​le centre de production de légumes No.1 ​d'Asie du Sud-Est et ​le premier centre d’agrotourisme ​du Vietnam.



Les objectifs spécifiques ​pour l'horizon 2020 ​sont de près de 65% - 70% des plants agricoles ​bénéficiant d'applications de haute technologie (soit environ 7.000 ha), un rendement moyen de plus de 350 millions par ha par an, une production agric​ole de 4.346 milliards de dongs, l'exportation de 20% ​de la production totale de fleurs et de légumes.

De plus, entre 3 et 5 zones de productions agricoles high-tech seront construites.

D'ailleurs, Da Lat ​élabore des modèles de production d’agriculture durable associé au développement du tourisme... -VNA