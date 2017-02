Cuong Xa - la pagode millénaire à Hai Duong

Hai Duong (VNA) - Rendez-vous dans la commune de Hai Tan, à 80 km à l’Est de la capitale vietnamienne, où se trouve Cuong Xa, l’une des pagodes les plus anciennes du pays.

S’étendant sur une monticule, sur un espace de 7.000 mètres carrés, la pagode comprend un sanctuaire principal de cinq pièces, un abside de trois pièces et deux maisons de cinq pièces de chaque côté, dont l’une est destinée au culte des Saintes Mères, l’autre aux fondateurs de la pagode.

En avril 2016, un nouveau sanctuaire dédié aux trois entités du bouddhisme (Bouddha, la loi bouddhique et le clergé bouddhique) a été inauguré dans l’enceinte de Cuong Xa. Le bâtiment est conçu entièrement en pierre et soutenu par un système de 18 colonnes géantes en lim, une espèce de bois précieuse connue pour sa durabilité.

Le vénérable Thich Thanh Cuong, bonze gérant de la pagode, précise : "Dans ce sanctuaire, le panthéon comprend plusieurs rangs. Au deuxième rang, par exemple, se trouve une statue de Kuan Yin, la Déesse de la miséricorde. Au troisième rang, il y a une statue de Shakyamuni en pierre blanche de 6,6 tonnes. L’ensemble de neuf dragons liés à la naissance du Bouddha est au quatrième rang alors que les sept maîtres guérisseurs se trouvent au cinquième rang".

Cuong Xa doit son charme à 3.000 pièces en pierre qui la constitue. Chacune, gravée d’un svastika - l’emblème du Bouddha, pèse 80 kilos avec une dimension conforme : 40 cm de long, 30 cm de large et 35 cm d’épaisseur. A savoir que Cuong Xa a été inscrite aux Records du Vietnam en tant que pagode ayant le plus de svastikas, signe de prospérité et d’éternité.

La pagode a fait l’objet de maintes campagnes de restauration d’envergure. La première a eu lieu au 17ème siècle. Trois siècles plus tard, en 1946 plus précisément, la population locale a décidé de faire un don pour restaurer la pagode, sérieusement dévastée par la guerre à l’époque. Plus récemment, en 2009, on a élargi les alentours de la pagode à plus de 360 mètres carrés.

Le vénérable Thich Thanh Cuong : "En 2009, lors des travaux de restauration, on a découvert les traces des premiers fondements de la pagode. Les archéologues et les historiens ont fait des recherches pour définir sa vraie chronologie. Ils ont affirmé que la pagode avait été érigée entre le 1er et le 3ème siècle de notre ère sous le nom de Quynh Khau Tu, littéralement la pagode sur la monticule de jade".

L’emplacement de la pagode a été minutieusement sélectionné selon les critères du fengshui. Uong Thi Hoa, une touriste de Hanoi : "Je suis fortement impressionnée par le charme authentique de cette pagode, surtout par le majestueux sanctuaire dédié aux trois entités du bouddhisme".



Cuong Xa accueille chaque année des milliers de pèlerins, dont les Viet​ Kieu​, qui veulent retrouver un petit air de sérénité hors du rythme stressant de la vie moderne. -VOV/VNA