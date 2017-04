Cuir et chaussure: exportation entre 24 et 26 milliards de dollars en 2020

Hanoi (VNA) – Selon un projet d’ajustement de l’aménagement de développement d​es secteurs du cuir et de la chaussure du Vietnam en 2025 et vision 2035, les exportations de produits en cuir et de chaussures en 2020 devraient atteindre entre 24 et 26 milliards de dollars.

L'industrie de la chaussure se porte bien au Vietnam. Photo: VNA

Selon ce projet, le secteur ​connaîtra un rythme de croissance élevé, ​avec une position majeure ​dans l’économie nationale.

Concrètement, la croissance de la valeur de production industrielle de ce secteur ​pour la période 2016-2020 atteindr​a 11,62% par an; ​et pour la période 2026-2035​, 6,04%.

Le rythme de croissance d​es exportations ​sur la période 2016-2020 sera entre 10 et 11% par an en moyenne, pour la période 2021-2025 entre 8 et 9% et pour la période 2026-2035 entre 4 et 5%.

Selon les prévisions, les exportations de produits en cuir et de chaussures du Vietnam pourraient atteindre près de 18 milliards de dollars pour 2017, soit une croissance de plus de 10% par rapport à 2016.

En 2016, le chiffre d'affaires à l'exportation d​es secteurs du cuir et de la chaussure s'est établi à 16,2 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8% en glissement annuel, avec 13 milliards pour les chaussures et 3,2 milliards pour les sacs et autres objets en cuir. -VNA