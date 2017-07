Du 6 au 11 juillet, les crues et les pluies torrentielles ont fait 13 morts et un disparu dans les régions montagneuses du Nord.

Hanoï (VNA) – Ces derniers jours, des pluies torrentielles s’abattent dans les provinces montagneuses du Nord, entraînant des crues, des glissements de terrain, l’effondrement de maisons, l’inondation des ​cultures de riz et de plantes subsidiaires…, avec de lourdes pertes en vies humaines et en biens.

Devant cette situation, le Comité permanent du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam a décidé de prélever 1,3 milliard de dongs du Fonds national de secours pour les redistribuer aux Comités du Front de la Patrie de neuf provinces montagneuses du Nord. Les provinces de Lao Cai, Lai Chau, Ha Giang et Son La recevront 200 millions de dongs chacune, tandis que Thai Nguyen, Dien Bien, Cao Bang, Bac Kan et Hoa Binh, recevront une enveloppe de 100 millions chacune.

Concrètement, chaque famille de ​personne décédée ou disparue recevra 5 millions de dongs de compensation, et 3 millions pour les blessés.

Pour sa part, le CC de la Croix-Rouge vietnamienne a également décidé d’accorder près de 180 millions de dongs pour venir en aide aux familles des morts ou gravement frappées par ces intempéries.

Selon le rapport du Bureau permanent du Comité national de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, du 6 au 11 juillet, les crues et les pluies torrentielles ont fait 13 morts et un disparu, détruit 175 maisons, 500 ha de rizières et plus de 40 ha de plantes subsidiaires. Les pertes initiales sont estimées à plus de 28 milliards de dongs. -VNA