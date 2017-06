Quang Ninh, le 21 juin (VNA) - Le produit intérieur brut régional (GRDP) de la province de Quang Ninh (Nord-Est) a progressé de 9,6% au premier semestre. Cette progression était de 9,2% à la même période l'an dernier.

Des touristes étrangers visitent la baie de Ha Long. Photo : VNA



Au premier trimestre, le GRDP de la province a augmenté de 8,3%, puis de 10,7% au deuxième trimestre, chiffre record depuis 2012.Avec ​cette performance, Quang Ninh ​se classe parmi les principales villes et provinces de la région économique clé du Nord et à l'échelle nationale.Les secteurs affichant le taux de croissance le plus élevé ​sont les services (11,5%), l’industrie et la construction (10%), et l’agriculture-foresterie-pêche (2,2%).Pour atteindre l'objectif d'un taux de croissance de 10%, la province se concentrera sur la direction drastique de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique et de solutions pour 2017.Quang Ninh va dégager les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, faciliter la production et les affaires et stimuler la croissance. Dans le même temps, elle accélérera la réforme administrative et intensifiera les investissements, le tourisme et la promotion du commerce afin d'attirer davantage de ressources pour le développement socio-économique local. - VNA