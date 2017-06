Jakarta, 28 juin (VNA) - L'économie indonésienne devrait observer une croissance de 5,1 à 5,3% au deuxième trimestre de 2017 grâce à l'augmentation de la consommation intérieure.

Le ministre indonésien de l’Économie, Darmin Nasution, a déclaré que les dépenses de consommation domestique avaient augmenté au cours du Ramadan, mois sacré pour les musulmans, contribuant à promouvoir l'économie nationale, a rapporté le journal Jakarta Globe.



L'Indonésie a enregistré une croissance de 5,01% au premier trimestre, plus élevée que les périodes correspondantes de 2015 et 2016, car ses marchés d'exportation de produits connaissent des signes de reprise.



Le ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré qu’en mai les importations et exportations indonésiennes ​avaient été extrêmement bonnes. Le pays exporte essentiellement de l'huile de palme, du charbon, du cuivre, du caoutchouc, du cacao et du café.



Cependant, Bank Indonesia, la banque centrale du pays, ​s'est montrée moins optimiste, disant plus tôt que les taux de consommation et d'exportation avaient été inférieurs aux prévisions, ce qui a incité la banque à réduire son estimation de la croissance du PIB à 5,1% pour le deuxième trimestre, contre 5,2% précédemment. - VNA