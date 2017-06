Des représentants du Vietnam et de l'UE lors de la cérémonie de ​création du groupe des partenaires ​d'énergie au Vietnam (VEGP). Photo: nhandan



​Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam ont organisé, le 21 juin à Hanoï​, la cérémonie de ​création du groupe des partenaires ​d'énergie au Vietnam (Vietnam Energy Partnertship Group-VEPG), composé de plus de 100 représentants ​d'organes gouvernementaux, d​'organisations des partenaires de développement, d​'organisations financières...



Prenant la parole, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a déclaré: "Après la création de ce groupe, le Vietnam et ses partenaires continueront de concrétiser leur coopération dans ce domaine. L’accent sera mis sur le développement des énergies renouvelables, la restructuration du secteur énergétique du Vietnam, l’amélioration de l’accès à l’électricité et à la mise en place d’une stratégie d’utilisation et d’économie d’énergie. Ces mesures permettront au pays de garantir la sécurité énergétique et d’améliorer la qualité de sa croissance."

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur Bruno Angelet, représentant en chef de l'UE au Vietnam, a estimé que le développement des énergies durables était l'objectif de l'économie vietnamienne. L'UE s'est engagée à aider le Vietnam dans le règlement de ses défis. "Parvenir à une économie plus verte à travers les énergies durables est bien pour le Vietnam comme tout le monde", a-t-il dit.



Lors de la cérémonie, le ministre Tran Tuan Anh et l’ambassadeur Bruno Angelet ont signé une lettre d’intention de coopération pour s'orienter vers les énergies durables et efficaces au Vietnam.

A cette occasion, des représentants de l'UE et des pays membres de l’UE (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Slovaquie, Espagne et Royaume-Uni) et ​du gouvernement vietnamien ont aussi adopté une Déclaration commune sur le renforcement de leur coopération dans les énergies durables.

Cette déclaration vise à affirmer le soutien de l’UE au Vietnam dans la réalisation de ses Objectifs de Développement Durable en matière d'énergies et de lutte contre les changements climatiques.

La déclaration permettra de renforcer la coopération, de soutenir le Vietnam dans le fourniture efficace d​'énergie au service d​e son développement, de développer​ un marché d​es énergies compétitif et de promouvoir les énergies renouvelables et l'utilisation efficace des énergies. -VNA