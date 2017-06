Photo : baodanang.vn.

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a décidé de la création du Comité national pour les enfants qui aidera le gouvernement à s'occuper de problèmes liés à l'enfance et à garantir les droits de l'enfant.Le Comité proposera des orientations et des solutions aux questions liées à l'enfance et encouragera l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.Dans le même temps, il se coordonnera avec les organismes de l'Assemblée nationale, du Parquet populaire suprême, de la Cour populaire suprême, du Front de la Patrie du Vietnam et de ses organisations membres, ainsi que des organisations sociales et professionnelles pour faire respecter les droits de l'enfant et résoudre les problèmes liés aux enfants.Le Comité sera chargé d'informer les ministères, les agences et les localités des résultats de l’application des droits de l'enfant ainsi que ​de veiller à la bonne ​application à l'Assemblée nationale de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.Le ​ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sera l’organe permanent dudit Comité​. -NDEL/VNA