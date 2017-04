Création du Centre de conservation, de recherche et de développement culinaire du Vietnam

Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre de conservation, de recherche et de développement culinaire du Vietnam (CRDC) a été créé pour préserver et promouvoir la quintessence de chaque plat et de chaque boisson du pays, ce qui contribue à élever le statut de la cuisine vietnamienne dans la région et dans le monde.

Le centre est situé au 18, rue Truong Dinh, 3e arrondissement d’Ho Chi Minh-Ville, conformément à l’autorisation du ministère des Sciences et des Technologies. Il sera dirigé par un conseil consultatif culinaire et comprendra quatre sections spécialisées.



Il se consacrera à la création et à l'organisation de programmes de recherche sur des plats vietnamiens et spéciaux, la vulgarisation et l'introduction d'images touristiques du Vietnam, recueillera des informations sur les plats traditionnels vietnamiens et les boissons, développera des festivals de cuisine traditionnelle, coopérera avec d'autres organismes pour lancer des formations pour les chefs.



Actuellement, le centre développe un site en vietnamien et en anglais afin de fournir des informations culinaires aux Vietnamiens et aux étrangers, lequel devrait être mis en ligne d'ici août prochain. -CPV/VNA