Cours de recyclage en diplomatie populaire pour les journalistes

Le vice-président et secrétaire général de la VUFO, Dôn Tuân Phong, s’exprime lors d’une formation pour les journalistes de Hanoï. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - En l’honneur du 92e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin), l’Union des organisations d’amitié du Vietnam vient d’organiser à Hanoï une formation en diplomatie populaire pour les journalistes.Les journalistes et dirigeants de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO en abréviation anglaise) ont partagé leurs expériences en matière de communication dans le cadre d’activités de diplomatie populaire.Selon le vice-président et secrétaire général de la VUFO, Dôn Tuân Phong, les activités de diplomatie populaire organisées par l’Union ont pour objet de présenter la tradition et la culture vietnamienne aux amis internationaux, ainsi que de profiter du soutien des pays étrangers.«Ces activités populaires permettent de renforcer la compréhension entre les peuples des pays, ce qui contribue grandement à la paix, à la solidarité et au développement entre les nations du monde», a-t-il souligné.Dans le temps à venir, la VUFO continuera d’élargir des relations avec les organisations d’amitié, en particulier celles des pays de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est).Pham Van Chuong, qui a de nombreuses années d’ancienneté en la matière, a partagé ses expériences dans l’écriture et la rédaction d’articles pour informer l’étranger.À cette occasion, le vice-président et secrétaire général de la VUFO, Dôn Tuân Phong, a félicité les journalistes pour les résultats obtenus par la presse nationale. Les participants ont passé en revue les traditions héroïques de la presse révolutionnaire du Vietnam, ainsi que les difficultés et les défis auxquels ce secteur est confronté.Phuong Mai, journaliste de Thoi Dai (Temps), a remercié la VUFO pour avoir toujours favorisé les activités des reporters ces dernières années.Mobiliser les soutiens des ONGLe chef adjoint de la Section des informations pour l’étranger de la VUFO, Nguyên Trung Dung, a partagé que l’Union des organisations d’amitié du Vietnam avait établi, jusqu'à fin 2016, des relations avec plus d’un millier d’ONG étrangères de 30 pays et territoires, lesquelles ont accordé environ 300 millions de dollars par an.Les projets concernent notamment la lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement, la santé, l’éducation, l’approvisionnement d’eau potable... «Ces projets sont réalisés dans les régions reculées et en difficulté, au service d’un développement durable du Vietnam», a indiqué Nguyên Trung Dung.Nguyên Phuong Thuy, représentante de l’ONG Action Aid International, a dressé le bilan des activités et des résultats des programmes mis en œuvre au Vietnam par cette organisation.-CVN/VNA