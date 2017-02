Coupe Davis 2017: Ly Hoàng Nam a égalisé pour le Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3 février, après la cérémonie d’ouverture de la Compétition internationale de tennis masculin par équipes (Coupe Davis 2017) - Tour 1 du Groupe 2 d’Asie Pacifique à Hô Chi Minh-Ville, les deux premiers matchs entre le Vietnam et Hongkong (Chine) ont eu lieu, avec une victoire pour chaque équipe.

Ly Hoàng Nam reste un espoir du Vietnam.

Pour le Vietnam, Ly Hoàng Nam, 635e au classement ATP, a dominé son adversaire Li Hei Yin Andrew (1.511e ATP) pour le vaincre 6-1, 6-2, 6-3, permettant à son équipe d’égaliser 1-1.



Avant ce match, Nguyên Hoàng Thiên (1.443e ATP) a été battu par Hong Kit Wong (911e ATP). La rencontre entre Nguyên Hoàng Thiên et Hong Ki Wong était très intéressante. Le joueur vietnamien a débuté fortement son match pour remporter la première manche (7-6). Il a cependant cédé la deuxième et la quatrième manche pour des raisons de santé. La dernière manche, il s’est incliné (0-5), souffrant trop des ligaments de son genou gauche.



Ainsi, après la première journée de compétition du Coupe Davis 2017, le Vietnam et Hongkong sont temporairement à égalité (1-1). Pour ce tournoi, l’objectif de l’équipe du Vietnam est d’obtenir des résultats lui permettant de maintenir sa position dans le Groupe 2. -CVN/VNA