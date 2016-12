Coopération Vietnam-Australie dans le commerce agricole

Hanoï (VNA) - Le 20 décembre, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a eu une rencontre avec l’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Craig Chitick. Les deux parties se sont engagées à promouvoir et développer les relations de coopération dans le commerce agricole notamment et la résilience aux changements climatiques.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong durant son entretien avec l’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Craig Chitick.

"L'Australie est un partenaire important du Vietnam dans le développement agricole. Les programmes de coopération ont apporté une efficacité pratique, notamment l’apport d’eau potable dans les zones rurales, la résilience aux conséquences d​es changements climatiques", a déclaré le ministre Nguyen Xuan Cuong.

Selon le ministre, le Vietnam est confronté à de nombreux défis liés aux changements climatiques comme l'élévation du niveau de la mer et le changement de la dynamique du Mékong, conduisant à un recul d​es sédiments qui se déposent dans le delta avec des répercussions graves sur la production agricole.

Nguyen Xuan Cuong a exprimé le souhait que les entreprises australiennes continuent d'accroître leurs investissements dans l'élevage, la pêche, l'horticulture...

L'ambassadeur Craig Chitick s’est déclaré impressionné par le professionnalisme des modèles de coopération Vietnam-Australie dans l'élevage de crevettes, la production et la transformation du blé... et a souhaité que l’agriculture vietnamienne devienne "un modèle de développement agricole durable".

Le Vietnam est actuellement le 15e partenaire commercial de l'Australie, et l'Australie le 8ème du Vietnam. Le commerce bilatéral a connu une croissance assez bonne ces dernières années, de 32,3 millions de dollars en 1990 à 5,1 milliards en 2013 et près de 6 milliards en 2014.

Le Vietnam et l'Australie sont des pays producteurs et de grands exportateurs de produits agricoles. En 2015, les exportations agricoles vers l'Australie ont atteint 500 millions de dollars et le Vietnam a importé pour un montant similaire en produits et fournitures agricoles de ce pays. -CPV/VNA