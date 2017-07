Le Pr.-Dr. Nguyên Manh Hùng, recteur de l’Université Nguyên Tất Thành, remet le titre de Professeur honoris causa à Jegal Won Young. Photo: Journal SGGP



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation de la ville sud-coréenne d'Incheon, conduite par le président de conseil municipal, Jegal Won Young, a signé le 17 juillet un mémorandum de coopération avec l’Université Nguyên Tât Thành, dans le cadre de sa visite de travail à Hô Chi Minh-Ville.



Aux termes de ce document, les deux parties ont proposé des activités de coopération, notamment dans les secteurs culturel, éducatif, économique, etc. Incheon assistera activement les programmes d’échanges des étudiants entre l’Université Nguyên TâtThành et les universités sud-coréennes.



À cette occasion,le Professeur-Docteur Nguyên Manh Hùng, recteur de l’Université Nguyên Tât Thành, a remis le titre de Professeur honoris causa à Jegal Won Young, ​en guise de remerciement pour ses sentiments accordés à cette université.



Ce mémorandum ​découle d'un processus de coopération fructueuse entre Hô Chi Minh-Ville et Incheon, contribuant à approfondir les relations de coopération stratégique entre les deux pays, et ce pour porter les relations d’amitié entre Hô Chi Minh-Ville et les localités sud-coréennes à une nouvelle hauteur.



La qualité de la formation de l’Université Nguyên Tât Thành a été reconnue, avec son prestige et son nom ​apparaissant bien en évidence sur la carte de l’éducation au Vietnam et à l’étranger. Par le biais de la coopération avec Incheon, cette université pourra attirer de grandes universités sud-coréennes à venir rechercher une coopération, tout en ouvrant de nombreuses opportunités de coopération éducative, d’échange de professeurs et d’étudiants. Plus particulièrement, ce programme apportera aux étudiants des opportunités d’échanges culturels et linguistiques. -NDEL/VNA