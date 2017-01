Coopération dans la santé entre Singapour et l'Hôpital militaire 175

Hanoi (VNA) – Des médecins de l'Hôpital militaire 175, du ministère de la Défense, ont travaillé le 4 janvier avec une délégation de médecins singapouriens sur la mise en œuvre d'un programme de coopération ​dans la santé.

Lors du premier jour de travail, les deux parties sont convenues de plusieurs points de leur coopération en 2017 : formation de personnel de soin, transfert de techniques chirurgicales et orthopédiques, partage de connaissances et d'expériences en médecine externe, échanges entre médecins et experts médicaux, consultations et traitements médicaux gratuits…



Pendant quatre jours, les spécialités médicales singapouriens participer​ont ​à des conférences scientifiques et ​​dispenseront des formations professionnelles ​à des médecins vietnamiens. Ils offriront également des consultations médicales et réaliseront des ​interventions chirurgicales gratuites au profit de patients en difficulté. -VNA