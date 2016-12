Consultations médicales gratuites pour des Cambodgiens

Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le 26 décembre, les médecins de l’hôpital Cho Ray-Phnom Penh de la capitale cambodgienne ont offerts des consultations médicales et des médicaments aux patients cambodgiens souffrant de troubles musculo-squelettiques.

Il s’agit de la 3e fois que l’hôpital organise ce programme depuis le début de cette année. La première édition était réservée aux patients atteints de maladies cardiovasculaires, la deuxième, de maladies de la sphère gastro-intestinale et hépatique.

Ce programme sera organisé mensuellement jusqu’à fin 2017, et pourrait être poursuivi dans les années à venir.

Il s’agit d’une activité relevant d​ans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, ​qui contribue en outre au renforcement des relations amicales traditionnelles entre les deux pays.

L'hôpital Cho Ray - Phnom Penh, un ouvrage issu de la coopération dans la santé entre le Vietnam et le Cambodge, est entré en service le 13 janvier 2014. Cet hôpital, dont le personnel comprend de 30 à 40 médecins et experts vietnamiens​, une centaine de médecins et 70 aide-soignants et techniciens cambodgiens, a activement participé aux activités de bien-être social, ​via des opérations de traitement gratuit, des opérations ophtalmologiques et autres soins ​pour les personnes démunies. -CPV/VNA