Jakarta, 24 juillet (VNA) – La Norvège s’engage à renforcer et approfondir davantage ses relations de coopération avec l’ASEAN en général et les pays membres de l’Association en particulier.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Le Luong Minh. Photo : VNA

Le message a été transmis par le nouvel ambassadeur de Norvège à l'ASEAN Morten Hoglund, alors qu'il présentait ses lettres de créance au secrétaire général de l'ASEAN, Le Luong Minh, au siège de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, le 21 juillet.



L'ambassadeur a salué le rôle important de l'ASEAN dans le maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la promotion de la croissance économique dans la région.



Le secrétaire général de l'ASEAN, Le Luong Minh, a déclaré que la Norvège est le premier partenaire de dialogue sectoriel de l'ASEAN à nommer ​un ambassadeur à l'Association, démontrant l'engagement du pays à renforcer sa collaboration avec ​ce bloc composé de dix membres.



Le même jour, la deuxième réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Norvège (AN-JSCC) a eu lieu sous les auspices du secrétaire général adjoint de l'ASEAN chargé de la Communauté politique-sécurité de l'ASEAN, Hirubalan et l'ambassadeur Hoglund.



Lors de la réunion, les deux parties ont réitéré leur engagement ​d'intensifier et ​d'approfondir leur coopération bilatérale.



La réunion a approuvé un plan prioritaire pour le partenariat sectoriel ASEAN-Norvège​, fondement d'une coopération intégrale entre les deux parties.



À l'heure actuelle, l​a coopération bilatérale dans la paix, la réconciliation, la navigation, l'énergie et la connectivité, et l'initiative sur l'intégration de l'ASEAN (IAI) a été unifiée.



D’autres domaines de coopération prioritaires sont le développement du commerce et des investissements, dont les macro, petites et moyennes entreprises, la lutte contre le changement climatique, les échanges populaires, ainsi que les échanges éducatifs et culturels.



L'AN-JSCC a également approuvé les procédures du Programme d'intégration régionale Norvège-ASEAN (NARIP) afin d'assurer la mise en œuvre efficace des projets et des activités futurs dans le cadre du programme.



Les participants ont applaudi les efforts visant à consolider le partenariat ASEAN-Norvège, ce qui s'est traduit par des progrès importants dans les activités et les projets en cours.



La Norvège a promis d'aider l'ASEAN à organiser des conférences thématiques sous le parrainage de l'Institut de l'ASEAN sur la paix et la réconciliation.



La Norvège a réitéré son soutien ​à la position centrale de l'ASEAN dans la structure régionale et a souligné l'importance du multilatéralisme et de l'ordre international fondé sur le droit. - VNA