Durant le programme de présentation du tourisme vietnamien à Oslo. Photo : TITC

Hanoï (VNA) - L'Administration nationale du tourisme du Vietnam a récemment organisé un programme pour la présentation du tourisme vietnamien dans la ville norvégienne d'Oslo afin de développer la coopération et le marché du tourisme au Vietnam, ainsi que de diversifier ce dernier.

Étaient présents l’ambassadeur du Vietnam en Norvège Nguyen Hong Cuong, 60 représentants d`associations de tourisme ainsi que de voyagistes norvégiens et vietnamiens.

Avec environ 10 millions d'étrangers ayant visité le Vietnam en 2016, soit un bond de 26% en un an, le tourisme a contribué de manière significative au PIB national avec près de 7%. Toutefois, à ce jour, outre les marchés traditionnels comme l'ASEAN et l'Asie du Nord-Est, le tourisme vietnamien privilégie la coopération avec les pays nordiques.

La Norvège est un marché potentiel pour le tourisme vietnamien. Le nombre de ressortissants ayant visité le Vietnam n'est pas très élevé mais croît progressivement d'année en année. En 2016, plus de 23.000 Norvégiens ont visité le Vietnam, soit une progression annuelle de 7,9%, et lors de ces huit premiers mois, ils ont été plus de 8.000, soit une croissance de 6,3 % en glissement annuel.

Lors de ce programme, la délégation vietnamienne a présenté aux voyagistes et aux agences de presse norvégiennes les potentiels du tourisme du Vietnam, les destinations exceptionnelles, les produits attrayants et les services touristiques disponibles. Cet évènement a été une opportunité pour les entreprises des deux pays de se rencontrer, de trouver des possibilités de coopération et d'échange de touristes. -CPV/VNA