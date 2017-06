Une visioconférence nationale d’étude des résolutions du 5e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam a lieu jeudi matin à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une visioconférence nationale d’étude des résolutions du 5e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a eu lieu jeudi matin à Hanoi.

Cette conférence était organisée par les commissions centrales de propagande et d’éducation, et de l’économie du PCV, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

La conférence portait sur trois résolutions relatives à l’économie : faire de l'économie privée un moteur important de l’économie socialiste de marché, poursuivre la restructuration et le renouvellement des entreprises publiques, et perfectionner le statut d'économie de marché socialiste.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné la nécessité d’étudier ces trois résolutions relatives à l’économie importantes, car leurs contenus sont les orientations importantes sur les institutions d'une économie socialiste de marché, la restructuration des entreprises publiques et le développement de l’économie privée.

Parallèlement à l’étude de ces résolutions, le Premier ministre a demandé aux comités du Parti et aux administrations d’introduire les objectifs, tâches et solutions dans l’élaboration des programmes et des plans d’action des échelons, des services et des organes, ainsi que de diriger efficacement la mise en œuvre de ces résolutions.

Il a indiqué que cette conférence débutait une phase d’activités politiques au sein de l’ensemble du Parti, de l’Armée et du peuple afin de créer un consensus élevé au sein de la société pour ​concrétiser rapidement ces trois résolutions importantes, contribuant au succès de l'application de la résolution du 12e Congrès national du Parti et les objectifs socioéconomiques qui y sont définis.

La résolution sur le perfectionnement du statut d'économie de marché socialiste a souligné qu'il s'agissait d'une tâche stratégique​ et d'une percée importante pour le développement rapide et durable du pays. Elle a aussi souligné le renouvellement du modèle de croissance, la restructuration économique, le renforcement de l'industrialisation et de la modernisation, l'édification d'une économie indépendante, autonome et ​ouverte sur le monde, prônant le progrès et l'égalité sociale.

La résolution a fixé l'objectif de continuer le perfectionnement du statut d'économie de marché socialiste. Il faut mobiliser, distribuer et utiliser efficacement les ressources pour​ un développement socioéconomique rapide et durable​ en vue de parvenir au but final de "Un peuple riche, un pays puissant, une société démocratique, équitable et civilisée".

La résolution sur la poursuite de la restructuration et du renouvellement des entreprises publiques a déterminé que les entreprises publiques étaient une force importante de l'économie nationale. Elles se focalisent dans les domaines stratégiques, la sécurité et la défense notamment.

Elles fonctionnent selon le mécanisme de marché. Elles sont autonomes, responsables et en compétitivité égale avec les entreprises des autres acteurs économiques, conformément à la loi.

La résolution a souligné la restructuration, le renouvellement et l'amélioration de l'efficacité des entreprises publiques sur l​a base de l'avancée technologique, de la créativité, de l'administration ​selon les normes internationales, ce ​afin de mobiliser, de redistribuer et d'utiliser efficacement ​les ressources de la société. Il faut garantir les fonds publics au sein des entreprises publiques pour qu'elles puissent se développer et jouer un rôle primordial au sein de l'économie nationale.

La résolution sur le développement de l'économie privée a indiqué que le développement du secteur privé est une ​exigence objective du processus de perfectionnement des institutions et le développement d'une économie socialiste de marché. Il s'agit d'une politique importante pour libéraliser la production, ainsi que pour mobiliser, distribuer et utiliser efficacement les ressources de développement.

L'économie privée, l'économie publique et l'économie collective sont les piliers d'une économie vietnamienne autonome et indépendante. Il faut encourager le développement de l'économie privée de manière rapide, stable, à un rythme élevé ​afin qu'elle participe pleinement au PIB national.

Il est nécessaire de développer l'économie privée dans tous les secteurs, de créer des groupes économiques privés impliquant de multiples acteurs économiques, ​et de laisser ceux du privé contribuer ​de leurs capitaux aux groupes économiques publi​cs. Il faut les encourager à participer à la chaîne de production du monde et à acquérir des titres d'entreprises publiques.

La résolution ​fixe des mesures clés pour développer l'économie privée comme la mise en oeuvre des options et politiques en matière de développement du secteur privé, de création d'un environnement d'investissement et d'affaires favorable, de soutien du privé en matière de renouvellement et d'innovation ​comme de formation de personnel et de développement technologique.

Le chef du gouvernement a demandé aux organismes de diriger l’élaboration et la mise en œuvre efficace du plan d’action pour réaliser les résolutions du 5e Plénum du CC du PCV (12e mandat), ce pour servir de base pour élaborer le programme, plan d’action concret de chaque organisme. -VNA

