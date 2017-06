La conférence intitulée «Hanoi 2017: Coopération, investissement et développement» se tiendra le 25 juin, à Hanoi. Photo: hanoimoi.com.vn.

Hanoi (VNA) - La conférence intitulée «Hanoi 2017 : Coopération, investissement et développement» se tiendra le 25 juin, à Hanoi, avec la participation de centaines de représentants dont environ 600 investisseurs et hommes d’affaires vietnamiens et internationaux.

Il s’agit de la 2e édition de ​cette conférence, la 1ère tenue en 2016. Cela montre que Hanoi est toujours une ville pionnière dans la mise en œuvre des directives du gouvernement pour créer un environnement d'investissement ouvert, transparent et conforme au processus d'intégration internationale.

Lors de cette conférence, Hanoi présentera ​ses objectifs principaux et une liste de projets d’investissement pour la période 2017 - 2020.

Le Comité populaire informera les délégués des résultats socio-économiques de la ville en 2016 et sur les deux premiers trimestres de 2017. Il prévoit de signer des mémorandums de coopération avec ​des organisations, associations ainsi qu'entreprises.

Hanoi honorera à cette occasion ​des particuliers,​ des organisations et ​des entreprises ayant particulièrement contribué au développement socio-économique de la ville. –NDEL/VNA