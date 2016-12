Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (au milieu). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné 10 réalisations socioéconomiques remarquables en 2016 et neuf problèmes en suspens alors qu'il présidait une conférence entre le gouvernement et les localités inaugurée à Hanoi le 28 décembre.

Dans son discours d'ouverture, il a déclaré qu'en dépit de nombreux défis au cours de l'année, le gouvernement a été déterminé à bâtir des systèmes administratifs transparents, constructifs et actifs et a publié un certains nombre de résolutions pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement.



Notamment, l'année 2016 a été considérée comme l’année nationale de starts-ups.



En 2016, un groupe de travail a été créé pour inspecter l'exécution des tâches assignées par le gouvernement et le Premier ministre. Jusqu'à 6.387 sur 10.205 tâches ont été accomplies. Parmi les 3.838 tâches non accomplies, 182 n'ont pas respecté le délai, tandis que d'autres sont en cours.



En conséquence, le pays a affiché une croissance du PIB de 6,21%, supérieure aux taux enregistrés par de nombreux pays en développement d'Asie et d'Asie du Sud-Est. Les réserves en devises ont atteint un record de 41 milliards d’USD tandis que les recettes du budget de l'Etat ont atteint l'objectif défini. La valeur à l'exportation a augmenté de 6,8 % et l'excédent d'exportation a atteint 2,68 milliards d’USD, malgré des pertes de 1 % du PIB causées par les catastrophes naturelles pour l’agriculture et de 0,3 % par la mort massive dans la région centrale.



Plus de 110.000 nouvelles entreprises ont été créées au cours de l'année avec un capital social total de 891.000 milliards de dongs (38,7 milliards de dollars), le plus élevé à ce jour, en hausse de 48,1 % en capital et de 16,2 % en nombre d'entreprises.



Le décaissement des investissements directs étrangers (IDE) a atteint un record de 15,8 milliards d’USD. Au 26 décembre, il y avait 2. 556 projets à participation étrangère dans tout le pays. Le total des capitaux nouveaux et augmentés s’élevait à 24,4 milliards d’USD, en hausse de 7,1% par an.



Le secteur du tourisme a servi plus de 10 millions de touristes étrangers, record jusqu'ici.



Le pays était classé 89ème sur 190 pays et territoires en termes de climat des affaires, augmentant 9 places par rapport à 2015.



L’édification de la Nouvelle ruralité a donné des résultats positifs : 30 unités au niveau de district et 2.235 communes, soit plus de 25% du total du pays, ont répondu aux critères de la Nouvelle ruralité.





En ce qui concerne le développement social, le taux de pauvreté fondé sur des critères multidimensionnels est tombé à près de 8,5%, 1,61 million de nouveaux emplois ont été créés. La couverture d'assurance maladie a dépassé 81 % pour la première fois. Le pays a remporté sa première médaille d'or olympique.



On a également accordé une attention particulière à l'élaboration de la loi, avec la publication de 160 décrets sur l'application des lois.



Sous la direction du Premier ministre et du gouvernement, tout le système politique s'est conjugué des efforts dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, la réponse aux changements climatiques et la protection de l'environnement. Le gouvernement a fermé les forêts naturelles et a strictement puni les activités de destruction des forêts.



Les questions urgentes d'intérêt public ont été traitées rapidement, y compris les incidents liés à l'environnement marin dans la région centrale, la sécurité sanitaire des aliments et la lutte contre la corruption ainsi que le gaspillage.



Les neuf problèmes en suspens en 2016 comprenaient une baisse de 64% de l'indice de production de l'industrie minière, la production et la valeur des exportations du pétrole brut ayant chuté respectivement de 12% et 36,7%, en raison de la forte baisse du prix mondial du pétrole.



La sécheresse, les inondations et l'intrusion saline ont dévasté de nombreuses régions. L'incident du milieu marin a causé de graves conséquences, en particulier dans la région centrale. Des projets d'une valeur de millions de milliards de dongs ont subi des pertes alors que des banques commerciales étaient confrontées à des risques élevés.



Des incendies, des accidents de la route et des crimes graves se sont produits à travers le pays. Un certain nombre de violations graves dans le travail du personnel ont été découvertes tels que l'affaire impliquant l'ancien vice-président du Comité populaire provincial de Hau Giang Trinh Xuan Thanh.



Le Vietnam est tombé quatre places dans le classement international dans l'innovation et la créativité, placé au 59ème sur 128.



Les membres du gouvernement et les autorités locales ont écouté un projet de résolution sur la mise en oeuvre du plan d'action du gouvernement pour la réalisation de la résolution sur l’intensification de l’édification et du réajustement du Parti, afin d'endiguer et repousser la dégradation en matière d’idéologie politique, de sens de l'éthique et de mode de vie ainsi que les signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation" au sein du Parti, adoptée par le 4e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat).



Les participants ont exprimé leur détermination à effectuer les tâches socio-économiques depuis le début de l'année prochaine.



Les responsables locaux ont promis de continuer à améliorer le climat des affaires et de faciliter les opérations commerciales.



Dans la matinée du 29 décembre, la conférence sera consacrée aux questions socio-économiques. –VNA