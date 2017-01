Conférence de déploiement des tâches 2017 du Bureau de l’Assemblée nationale

Hanoi (VNA) – Le bureau de l’Assemblée nationale (AN) doit parfaitement assumer ses tâches d’état-major au service de l’élaboration des lois, ordonnances et programmes de supervision de 2017 approuvés par l’AN, ainsi que la qualité des activités extérieures…

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân. Photo : VNA

C'est ce qu'a souligné la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân lors d’une conférence bilan de 2016 et sur les orientations pour 2017 de ce Bureau, le 12 janvier à Hanoi.

La présidente de l’AN a salué les contributions importantes du Bureau lors de l’année dernière, avec une série d’événements importants comme le XIIe Congrès national du PCV, la célébration du 70e anniversaire des premières élections législatives, l’organisation réussie des élections ​législatives de la ​XIVe législature de l'Assemblée nationale et celles des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2016-2020.

Pour 2017, elle a souligné que le Bureau de l’AN d​evait également ​poursuivre la rénovation et l'amélioration de la qualité de son travail d’information et de sensibilisation ​aux activités de l’AN, l’intensification de l'application des technologies de l’information dans la direction et la gestion ​des tâches d’état-major de l’AN et des divers organes de l’AN.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a également demandé le renforcement de l’éducation politique des cadres, des fonctionnaires et des personnels du bureau. - VNA