Hanoi, 4 juillet (VNA) - Le concours de chant de l’ASEAN 2017 aura lieu du 18 au 21 août dans la province de Thanh Hoa (Nord).

Il s’agit du premier événement organisé par la Voix du Vietnam (VOV), visant à renforcer l'échange culturel entre les pays de l'ASEAN et leurs trois partenaires, à savoir la Chine, le Japon et la République de Corée.Ce concours contribuera à renforcer l'amitié et la coopération ​entre ces pays ainsi que la créativité et les talents musicaux d​e la communauté de l’ASEAN.Les participants, âgés de 18 à 35 ans, ​viendront des 10 pays de l'ASEAN.-VNA