Thai Binh (VNA) - Vous cherchez une nouvelle destination de vacances pour cet été ? Con Vanh, dans la province de Thai Binh (Nord) est un bon choix. Situé dans la Réserve de biosphère du delta du fleuve Rouge reconnue en 2004 par l’UNESCO, cet îlot vous offre un paysage pittoresque grâce à ses plages et son écosystème bien préservés.

Ce nouveau site d’écotourisme est situé à Nam Phu, une commune rattachée au district de Tien Hai, province de Thai Binh. Il s’agit d’un îlot assez plat, formé par les dépôts alluvionnaires drainés par le fleuve au fil des ans. Par le passé, les gens devaient ramer pour rejoindre Côn Vành car il se trouve à 7 km de la terre ferme. Aujourd’hui, une route relie l’îlot au continent, une voie bien plus romantique et qui longe les mangroves et les forêts de filaos. D’une superficie de près de 2.000 ha, Con Vanh est bordé d’une plage de sable fin sur 6 km. Ta Hong Nhung, une touriste de passage originaire de la province de Nghe An (Centre) : "On m’a dit que c’est un beau site. Moi, je le trouve superbe. La plage est propre. Le sable n’est pas aussi blanc que sur certaines autres plages mais il est très fin. C’est bien de se baigner ici".

Con Vanh est doté d’un écosystème des plus riches. Ses mangroves accueillent de nombreux oiseaux rares et ses marais saumâtres hébergent plus de 200 espèces marines et 170 espèces d’algues. Les touristes peuvent goûter les diverses spécialités locales : crevettes, moules, crabes et poissons directement à quai, lorsque les bateaux de pêche reviennent au port. Les habitants ici sont très hospitaliers. Ta Thi May, une vendeuse de fruits de mer sur la plage : "Les gens d’ici sont très ouverts et hospitaliers, c’est pourquoi les touristes aiment revenir. Quand la mer est calme, l’eau est limpide. Le site compte des zones réservées exclusivement à la baignade".

A Con Vanh, il n’existe pas encore d’hôtels et de restaurants de luxe. Le site offre en revanche un air pur et une nature intacte. To Quoc Huong, vice-président du comité de gestion du site : "La plage Con Vanh s’étend sur 6,8 km. Elle est belle et encore sauvage. Comme les touristes y viennent de plus en plus nombreux, le comité de gestion du site travaille sur l’assainissement de l’environnement. Il a aussi délimité des zones sécurisées pour la baignade et créé un service de secours et de sauvetage pour assurer la sécurité des touristes. Le site est resté intact avec ses forêts de palétuviers et de filaos. Nous allons nous concentrer sur la promotion touristique pour faire de Con Vanh une destination attrayante".

Nature sauvage, air pur, paysage pittoresque, hospitalité des gens…allez, faites votre valise ! Il faut visiter Con Vanh avant qu’elle ne devienne un haut lieu touristique. -VOV/VNA