Couverture de Compte-rendu de guerre 1-2-3-4.75 - version anglaise



Hanoï (VNA) - Les éditions Politique nationale-Vérité viennent de publier Compte-rendu de guerre 1-2-3-4.75, la version anglaise du roman historique du journaliste et écrivain Trần Mai Hạnh.

C’est un ouvrage remarquable, aussi bien sur le plan littéraire que sur le plan historique ou journalistique, qui contient des documents originaux classés top secret à l’époque. Il relate et décrit de manière objective l’effondrement du régime saigonnais présidé par Nguyễn Văn Thiệu au cours des quatre derniers mois de la guerre, c’est-à-dire de janvier à fin avril 1975. Ses 500 pages sont divisées en 19 chapitres : 1 - Dernier Noël. 2 - Sài Gòn anxieuse accueille le Têt du Chat. 3 - Mouvement fatal. 4 - Des quatre coins de la terre à la recherche de la vérité. 5 - Le chapitre le plus tragique de la guerre. 6 - Que pensent les Américains ? 7 - Huế suffoque. 8 - Thiệu montre ses muscles dans la solitude et la peur. 9 - Đà Nẵng s’affole et s’effondre. 10 - Nha Trang rend son dernier souffle, le corps d’armée II exterminé. 11 - Sài Gòn au bord du gouffre. Le match contre Weyand. 12 - Se défendre ou mourir. 13 - Une administration mise aux enchères. 14 - Thiệu comme une bougie dans le vent. 15 - Le compte à rebours est fini. 16 - Thiệu s’enfuit. 17 - La dernière poche de résistance écrasée, Sài Gòn est politiquement vide. 18 - Le dernier hélicoptère. 19 - Dernier souffle de l’état-major général de l’armée saigonnaise et du régime de la République du Vietnam.

A l’exception du discours de Nguyễn Văn Thiệu avant sa démission, les 20 documents de référence qui figurent en annexe sont tous des copies de documents originaux classés top secret par la République du Vietnam ou par les Etats-Unis. Ils ont été dactylographiés d’après des versions originales récupérées au bureau et à la résidence de Nguyễn Văn Thiệu, Président de la République du Vietnam, au Palais de l’Indépendance et au bureau de Cao Văn Viên, Chef d’état-major des forces armées de la République du Vietnam, et au Quartier général de l’état-major de l’armée saigonnaise le 30 avril 1975, à midi et dans l’après-midi. La présentation, les abréviations, les phrases en anglais insérées dans ces documents ont été gardées telles quelles, avec un tableau pour faciliter la compréhension des abréviations. A la fin de chaque chapitre, figure une note dans laquelle l’auteur précise les sources qu’il a citées.

Compte-rendu de guerre 1-2-3-4.75 avait été publié par la maison d’édition Politique nationale-Vérité une première fois en avril 2014. Il a obtenu des prix prestigieux : « Prix de la Littérature 2014 » de l’Association des écrivains vietnamiens, « Prix de la Littérature 2015 » des pays de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il a été réédité trois fois avec, à chaque fois, des tirages importants. Le discours prononcé par Trần Mai Hạnh lors de la remise du « Prix de la Littérature 2015 » des pays de l’Asie du Sud-Est, en décembre 2015 à Bangkok (Thaïlande), son intervention lors du Forum littéraire de l’ASEAN et le résumé en anglais de quelques chapitres, ont suscité un vif intérêt dans plusieurs pays. Aussi le comité exécutif de l’Association des écrivains vietnamiens a-t-il décidé de faire traduire ce livre en anglais « afin de présenter et de promouvoir des oeuvres littéraires sur la défense et la libération nationales, ainsi que l’aspiration à la paix du peuple vietnamien auprès des lecteurs de par le monde ».

La maison d’édition Politique nationale-Vérité a organisé la traduction de façon à présenter aux lecteurs la meilleure version anglaise possible de ce Compte-rendu de guerre 1-2-3-4.75, une version fidèle à l’original tant sur le plan du contenu que sur celui du style littéraire. Compte-rendu de guerre 1-2-3-4.75 - version anglaise du journaliste et écrivain Trần Mai Hạnh et du traducteur Mạnh Chương, publié par les éditions Politique nationale-Vérité, est la première oeuvre lauréate du Prix de la Littérature de l’Association des écrivains vietnamiens à avoir été ainsi traduite en anglais à l’intention des lecteurs du monde. Elle a été éditée par la société de traduction Metro Writers qui emploie des experts linguistiques expérimentés vietnamiens et étrangers.

Cette traduction en anglais est vraiment significative. Le 24 mai 2016, à Hanoï, dans le cadre de sa visite au Vietnam, le président américain Barack Obama avait dit : « Les leçons de la guerre sont des leçons pour le monde entier ». Récemment, le New York Times a cité Steve Bannon, haut conseiller du président Donald Trump, qui a demandé aux officiels de la Maison Blanche de lire un livre analysant les erreurs ayant conduit les Etats-Unis à la guerre du Vietnam pour se rendre compte que « de petites erreurs (des dirigeants) pouvaient avoir de sérieuses répercussions sur l’avenir ».

Toutes les guerres qui se sont achevées ne peuvent pas être décodées par un roman historique sous forme de « compte-rendu » écrit sur la base de documents originaux et fiables. L’effondrement du régime de Saigon tel qu’il s’est réellement produit durant les derniers jours de la guerre a été relaté de manière honnête, ne laissant plus aucune place au débat sur qui a vaincu, qui a perdu, qui a défendu la juste cause et qui a défendu la mauvaise cause. Peut-être Compte-rendu de guerre 1-2-3-4.75 - version anglaise est-il un des rares livres à avoir réussi ce pari. -VNA