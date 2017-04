Comptabilité : Vietnam et Etats-Unis signent un accord de coopération

La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre l'IMA et la VAA. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un accord de coopération entre l'Institut de la gestion comptable des États-Unis (Institute of Management Accountants-IMA) et l'Association des comptables et des auditeurs du Vietnam (VAA) a été signé le 15 avril à Hanoï.

Selon le document, l'IMA soutiendra les membres de la VAA dans l'amélioration de leur qualification selon les normes internationales. L'IMA va élargir la coopération et appliquer les politiques d'assistance favorables aux membres du Club des comptables en chef qui relève de la VAA.

Estimant la coopération entre l'IMA et la VAA, Jeffrey C.Thomson, PDG de l'IMA, a indiqué que ce dernier souhaitait coopérer pour accélérer le développement ​de la gestion comptable et que la signature était le fondement pour son développement au Vietnam.

Le Professeur associé et Docteur Dang Van Thanh, président de la VAA, a constaté qu'au Vietnam, la gestion comptable ​avait vu le jour dans les années 90 mais son application laissait encore à désirer. Le Vietnam a besoin de ce type de coopérations pour la développer.

Il s'agit du premier accord de coopération entre la VAA et une organisation comptable des États-Unis. -VNA

