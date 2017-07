Hanoi (VNA) - Des résultats encourageants ont été constatés dans l’informatisation de l’administration au Vietnam. Grâce à ce processus, l’efficacité des activités des organes étatiques s’améliore.

Photo: VOV

L’informatisation de l’administration comprend la création de portails fournissant des informations de toutes sortes à la population et la possibilité d’effectuer les démarches administratives en ligne.

Selon le dernier rapport de l’ONU, le Vietnam occupe la 89ème place sur 193 pays du monde et le 6ème rang de l’ASEAN en termes d’informatisation administrative. En 2014, il se situait à la 98ème place. En ce qui concerne l’approvisionnement des services publics en ligne, notre pays occupe le 4ème rang en Asie du Sud-Est.

Un réseau national informatisé prend forme

Deux ans après la promulgation de la Résolution 36a du gouvernement sur l’informatisation des services publics, presque tous les ministères et toutes les collectivités locales ont introduit les technologies numériques dans la gestion des formalités administratives et la promulgation des textes juridiques.

Plusieurs ministères et collectivités locales ont connecté leurs réseaux de gestion de lois, de décrets ou d’arrêtés à celui du gouvernement, formant ainsi un grand réseau national de gestion informatisé. L’application de cette résolution constitue une part importante de la réforme administrative.

Parallèlement, les collectivités locales et les ministères ont aussi commencé à publier leurs travaux sur le Portail électronique du gouvernement. Dao Ngoc Dung, ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, explique les enjeux de la réforme: “En août prochain, notre ministère va élaborer un projet de création d’un portail numérique national, couvrant ainsi toutes les localités. Nous pourrons ainsi mieux gérer l’ensemble des activités concernant les indemnisations sociales, les mesures en faveur des personnes ayant servi la Nation, l’emploi et la protection des enfants.”

Rendre la mise en service des applications administratives plus rapide

Actuellement, 78 des 83 services publics sont disponibles en ligne, facilitant grandement la réforme administrative. Le 15 mars dernier, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a inauguré son propre portail en ligne.

Le ministère espère ainsi que toutes les démarches administratives du secteur agricole seront réalisables en ligne avant la fin de l’année. Il a été demandé que les localités rattachées à Hô Chi Minh-Ville proposent jusqu’à 300 formalités administratives en ligne.

Dans la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre), 1.079 des 1.495 services publics sont disponibles sur Internet, faisant de cette province l’une des pionnières en la matière.

Concernant la capitale, Nguyên Duc Chung, président du comité populaire de Hanoi, répond: “30 arrondissements et districts, 584 communes et quartiers de Hanoi permettent d’effectuer des démarches administratives en ligne. A présent, 391 services publics sont représentés sur Internet, soit 20% des formalités administratives. La ville se fixe l’objectif de porter ce taux à 55% à la fin de cette année. Des taux de démarches en ligne particulièrement élevés ont été constatés dans le domaine juridique (90%), le commerce (70%) et la douane (100%).”

L’informatisation de l’administration paraît incontournable. Elle contribuerait à la transparence des activités des services publics et permettrait de fournir de meilleurs services à la population. – VOV/VNA