Commémoration de la victoire sur les Khmers Rouges à HCM-Ville

Un numéro artistique de la rencontre en l’honneur du 38e anniversaire de la victoire de la défense des frontières du Sud-Ouest et de la victoire sur le régime génocidaire des Khmers Rouges. Photo: VOH

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de Hô Chi Minh-Ville ont organisé le 5 janvier une rencontre en l’honneur du 38e anniversaire de la victoire de la défense ​des frontières du Sud-Ouest et de la victoire sur le régime génocidaire des Khmers Rouges (7 janvier).

Soulignant l'importante signification historique de la victoire sur le régime génocidaire des Khmers Rouges, le président de l’Association municipale d’amitié Vietnam-Cambodge, Truong Minh Nhut, a affirmé que le 7 janvier 1979 était considéré comme un jalon ​d'or de la solidarité internationale pure et fidèle, comme de l'amitié spéciale entre Vietnam et Cambodge.

La victoire de ce jour-là a permis au Cambodge de sortir du régime génocidaire de Pol Pot, ouvrant une nouvelle page des relations de voisinage entre les deux pays, a déclaré Truong Minh Nhut.

Ce dernier a félicité le Cambodge ​pour ses réalisations socioéconomiques de ces dernières années, avant s’engager à renforcer les échanges d’amitié avec le peuple cambodgien afin de contribuer à l’intensification des relations de solidarité, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux pays.

Le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Im Hen, a souligné que la commémoration de la victoire du 7 janvier marquait la reconnaissance de son peuple envers les soldats volontaires vietnamiens tombés pour l'indépendance de leur pays.

Il a ​également affirmé que les ​acquis obtenus par le Cambodge ces 38 dernières années ne pouvaient être séparés de la coopération étroite entre les deux Partis, les deux Etats, les deux gouvernements et les deux peuples du Vietnam et du Cambodge.

Cette rencontre marque le début ​de l'organisation de 20 activités ​durant toute cette année par l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge de Hô Chi Minh-Ville afin de célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge.

Les Khmers Rouges ont soumis le Cambodge à un régime de terreur de 1975 à 1979. Pendant ​​trois années, huit mois et 20 jours, ils ont massacré près de 3 millions de leurs compatriotes. Lors de leur invasion de la frontière au Sud-Ouest du Vietnam, ils ont tué nombre de Vietnamiens, y compris des personnes âgées, des femmes et des enfants, portant atteinte à l'indépendance nationale, à la souveraineté et à l'intégralité du territoire du Vietnam. Les soldats et experts volontaires vietnamiens se sont alors mis aux côtés du peuple cambodgien dans sa lutte contre les Khmers Rouges, pour finalement parvenir à renverser le régime le 7 janvier 1979. -VNA