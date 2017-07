La 12ème session du Comité permanent de la 14ème législature de l’Assemblée nationale a été ouverte lundi matin à Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Poursuivant le programme de sa 12ème session, lundi, le Comité permanent de la 14ème législature de l’Assemblée nationale (AN) a donné des avis sur le rapport bilan de la 3ème session et a débattu des préparatifs pour la 4ème session de la 14ème législature de l’AN, sous l’égide de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan.

Le secrétaire général de l’AN, président du Bureau parlementaire Nguyen Hanh Phuc a présenté le projet du rapport bilan de la 3ème session de la 14ème législature de l’AN. Selon ce rapport, après un mois de travail, la 3e session a bien accompli son plan défini, les contenus qui ont été examinés et décidés à cette occasion ont réglé assez systématiquement plusieurs questions importantes du pays.

Dans son rapport sur les préparatifs pour la 4e session de la 14ème législature de l’AN, Nguyen Hanh Phuc a fait savoir que la 4e session aurait lieu du 23 octobre au 22 novembre 2017 pour examiner et adopter 6 projets de loi, donner des avis sur 12 autres, et discuter des questions socioéconomiques du pays et superviser d’autres questions importantes.

La présidente de l’AN a demandé de maintenir le temps des interpellations de 3 jours, choisir les questions concrètes pour les interpellations, intensifier la communication sur les séances de questions-réponses

Auparavant, sous l’égide du vice-président de l’AN Uong Chu Luu, le Comité permanent de l’AN a discuté et donné des avis sur les amendes en cas d’infractions aux règlementations sur les croyances. Après discussion, le comité a approuvé le rapport du gouvernement sur cette question, avant de demander au gouvernement de continuer de perfectionner l’élaboration et la promulgation d’un arrêté en la matière, visant à intensifier la gestion de l’Etat dans ce domaine. -VNA