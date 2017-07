Colloque sur les relations économiques Vietnam - Australie-Occidentale

Perth (VNA) – Un colloque sur les relations économiques entre l’Etat d’Australie-Occidentale et le Vietnam a eu lieu le 13 juillet à Perth.

Cet événement a été organisé par le Consulat général du Vietnam à Perth et le Conseil d’affaires Australie-Occidentale – Vietnam (WAVBC). Il a réuni des représentants de plus de 70 d’organisations et entreprises.

Selon le consul général du Vietnam à Perth, Phung The Long, son pays est actuellement le 16e partenaire commercial de l’Australie-Occidentale. Les potentiels de coopération entre les deux parties s’avèrent encore grands, notamment dans les secteurs de l’éducation et de l’agriculture.

Lors du colloque, les participants se sont renseignés sur les opportunités au Vietnam et en Australie-Occidentale. Avec une population de 90 millions de personnes et une classe moyenne croissante, le Vietnam est une destination pleine de potentiels pour les investisseurs de l’Australie-Occidentale.

Le consul général du Vietnam à Perth, Phung The Long, s’est engagé à soutenir les plans et projets des hommes d’affaires vietnamiens comme de l’Australie-Occidentale. -VNA