Colloque sur le renforcement de la coopération économique Vietnam-Chine

Colloque "Renforcement de la coopération économique Vietnam-Chine". Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, également président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, préside mardi à Hanoi un colloque intitulé "Renforcement de la coopération économique Vietnam-Chine".

Ce colloque de deux jours réunit une centaine de délégués qui sont des dirigeants de ministères, de secteurs et des localités concernées, ainsi que des représentants d'instituts de recherche, d​'universités et d'associations d'entreprises. Les discussions sont consacrées ​à la politique économique extérieure de la Chine, ​aux relations de coopération entre les localités des deux pays dans l'investissement, le commerce et le tourisme, ainsi qu'à la coopération bilatérale dans le cadre des initiatives de connexion régionale.

Selon Pham Binh Minh, c'est une bonne occasion pour les participants de discuter et d'évaluer globalement la coopération économique entre le Vietnam et la Chine.

Il a souligné la politique constante du Parti et de l'État du Vietnam ​d'accorder de l'importance au développement stable, durable et ​de long terme des relations de partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine, notamment à l'intensification de la coopération économique mutuellement ​avantageuse.

Pham Binh Minh a proposé aux participants de discuter des potentiels de la coopération, d'avancer des mesures pour régler les difficultés et accélérer la coopération économique avec la Chine. -VNA