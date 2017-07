Le colloque sur la cosmographie se tient lundi 10 juillet au Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE) de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre). Photo: ICISE/CVN

Quy Nhon, 11 juillet (VNA) - Le colloque sur la cosmographie se tient lundi 10 juillet au Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE) de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

Le colloque sur la cosmographie réunit le professeur Trân Thanh Vân, président de l’Association «Rencontres du Vietnam» et directeur de l’ICISE ; l’ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary ; le président du Comité populaire de Binh Dinh, Hô Quôc Dung ; sans oublier les professeurs Jacques Dumarchez, Yannick Giraud-Heraud, Karol Lang et Yuichi Oyama, ainsi que plus de 80 scientifiques venus d’une vingtaine de pays et territoires dans le monde. L’événement applaudi également la participation des étudiants qui suivent des cours de formation post-doctorale et post-universitaire en la matière.



Jusqu’à samedi 15 juillet, les scientifiques y discutent des sujets tels que l’exploration de la matière noire (Exploring Dark Matter), des grands corps de l’univers, des neutrinos en cosmographie, entre autre. «Ce sont des questions attirant aujourd’hui l’attention d’un grand nombre de scientifiques en la matière», souligne le professeur Trân Thanh Vân.



À cette occasion, un cours de Vietnus (“Viet Nam school on Neutrino”) se déroule également à Quy Nhon. Cet événement dure jusqu’au 22 juillet avec la participation d’une vingtaine de jeunes scientifiques vietnamiens. L’événement étudie des questions inhérentes aux expériences de neutrino avec la coopération des spécialistes de pointe en la matière venant du Japon. Son objectif est d’offrir aux jeunes talents vietnamiens l’opportunité de travailler avec des spécialistes étrangers.



Lors de sa prise de parole, durant les deux événements, l’ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, apprécie hautement la qualité des colloques scientifiques organisés par l’ICISE et souligne le rôle indispensable du couple scientifique Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc dans le développement de la science nationale.



Bertrand Lortholary ne cache pas également son admiration à l’égard du désir de transmettre cette grande passion de recherches scientifiques, que partagent les responsables de Binh Dinh en général et les professeurs Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc en particulier, envers les jeunes talents vietnamiens.



D’après lui, l’association «Rencontres du Vietnam» et l’ICISE sont considéré comme le berceau qui «produit» de nombreux scientifiques dans le monde et «nourrit» le talent et le potentiel des scientifiques de demain. -CVN/VNA