Le colloque organisé le 22 septembre à Hanoi par le Centre de Russie pour la Science et la Culture relevant de l'Ambassade de Russie au Vietnam et l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg. Photo: CPV



Hanoi (VNA) - Le Centre de Russie pour la Science et la Culture relevant de l'Ambassade de Russie au Vietnam, en collaboration avec l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg, a organisé vendredi 22 septembre à Hanoi un colloque pour promouvoir les liens économiques et commerciaux entre le Vietnam et la Russie.



Dans son discours d’ouverture, l'ambassadeur de la Russie au Vietnam Konstantin Vasilievich Vnukov a souligné le développement fructueux des relations économiques et commerciales, ainsi que l'amitié et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la Russie.



Il a appelé les deux pays à tirer le meilleur parti des avantages de leur coopération et à promouvoir des projets communs prometteurs.



Selon l'ambassadeur russe, les entreprises russes ont activement participé à la formation des fonctionnaires et des experts vietnamiens, dont l'exemple est l' Agence fédérale russe de l'énergie atomique ROSATOM qui a offert des bourses d’études à plus de 400 étudiants vietnamiens ces dernières années.



« Le gouvernement russe a également déployé maintes activités pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, à mettre en œuvre des programmes de refus de la misère, à promouvoir le développement socioéconomique et le tourisme », a-t-il ajouté.



Le chef de l’Agence commerciale de Russie au Vietnam, Viacheslav Nikolaevich Kharinov, a souligné le climat d'investissement favorable au Vietnam pour les entreprises russes, affirmant que malgré la coopération bilatérale encore modeste dans l’économie et le commerce, l'influence de la culture russe reste forte dans le pays.



Outre le soutien de la Russie accordé au Vietnam dans le cadre des programmes nationaux de point, les entreprises russes opèrent au Vietnam dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la science, des soins de santé, du sport, des activités de charité, des télécommunications, entre autres. - VNA