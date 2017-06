Collecte de livres à l’occasion de la Journée de la diplomatie solidaire

Le collecte des livres le 23 juin à Hanoï, initiative de l’ambassade de France au Vietnam en écho de la «Journée de la diplomatie solidaire». Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la «Journée de la diplomatie solidaire», une collecte de livres solidaire a été organisée le 23 juin à Hanoï par l’ambassade de France au Vietnam, en partenariat avec l’Association humanitaire française Coup de Pouce. Les fonds récoltés serviront à améliorer la vie des enfants défavorisés vietnamiens.



Créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 par les agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (aussi appelé «Quai d’Orsay»), de tous horizons et toutes catégories, l’Association diplomatie solidaire a pour vocation de susciter, promouvoir et mener des projets en matière d’éducation, de tutorat et de santé en France et à l’étranger, en faveur des enfants et des femmes.



Le rayonnement du Quai d’Orsay repose en grande partie sur leur sens de l’engagement et leur ouverture au monde. S’il reste une institution qui suscite le respect et la reconnaissance à travers le monde, cela est dû aussi à l’attachement aux valeurs humanistes et universelles de ses agents et à leurs sens de la solidarité sur le terrain. Les diplomates ont du coeur, mettons-le à l’ouvrage au profil des personnes qui en ont besoin.



La Semaine «Diplomatie solidaire» lancera pour première édition dans la semaine du 19 au 25 juin 2017 une «Journée de la diplomatie solidaire», dans l’ensemble des postes partenaires, illustrant les valeurs humanistes et l’engagement civique des agents du ministère. Pour cette première édition et afin d’étendre l’action des diplomates français une quinzaine de postes sur les cinq continents ont décidé de participer à cette semaine, malgré des délais très courts : de Calcutta à Sao Paulo (Brésil), de Port au Prince à San Jose (États-Unis), du Cap à Madrid (Espagne), les agents se mobilisent pour promouvoir les valeurs de solidarité et de partage, qui sont au coeur des missions du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Compte tenu de l’engouement manifesté, cette activité sera ouverte à l’ensemble des postes l’année prochaine.



Une activité significative



«Pour sa part, dans son hall à Hanoï, l’ambassade de France au Vietnam, en coordination avec l’Association humanitaire française Coup de Pouce, a organisé le 23 juin une collecte des livres», a informé Fabienne Runyo, première secrétaire de l’ambassade de France au Vietnam.

De nombreux livres, la plupart en français, vietnamien et anglais, seront vendus par Coup de Pouce. Les fonds récoltés serviront à aider les enfants démunis vietnamiens. Photo : CVN

«Nous commençons l’initiative de l’ambassade de France au Vietnam qui organise la +Journée de la diplomatie solidaire+ et nous associe à cet événement. Les fonds récoltés grâce à la vente de ces livres serviront à améliorer la vie des enfants défavorisés vietnamiens», a partagé Sylvia Maeght, présidente de Coup de Pouce. Cette association a récolté les donations de livres. «Ces livres seront vendus dans notre local à l’occasion de la vente mensuelle que nous organisons au profit de notre association. Nous vendons principalement des livres en français, même les sections de livres en vietnamien, en anglais et en différentes langues. C’est aussi, pour la communauté francophone, l’occasion de se retrouver chaque mois», a-t-elle souligné.Reconnue au Vietnam depuis l’an 2000, l’Association humanitaire française Coup de Pouce Vietnam a déployé nombre d’aides en faveur des enfants démunis du pays et de leurs familles. «Dans l’année en cours, Coup de Pouce va continuer son activité principale qu’est le parrainage d’enfants. Nous allons continuer à soutenir les enfants le long de l’année. Dans ce cadre, les familles des enfants parrainés reçoivent chaque un colis pour les aider dans leur quotidien. Si les enfants en difficulté font des études à l’université, c’est un grand succès pour nous», a affirmé Sylvia Maeght. Enfin, la présidente de Coup de Pouce informe lancer cet automne (dès le mois de novembre) la vente des calendriers de son association.-CVN/VNA