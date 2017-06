Un spectacle de feux d'artifice dans le cadre du DIFF 2017. Photo: VNA



Da Nang, 25 juin (VNA) - Le Festival international de Feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2017 s’est terminé le 24 juin avec une représentation finale intitulée «Bois» sur une scène flottante installée sur le fleuve Han.

Les trois meilleures équipes venues du Royaume-Uni, d’Australie et d’Italie ont apporté au public des spectacles pyrotechniques spéciaux.

[Ouverture du Festival international des feux d'artifice de Dà Nang]

L'équipe italienne ​a terminé première et empoché 10.000 dollars. Le deuxième prix a été remis à l’équipe australienne, et le trosième, à l’équipe britannique.



Ayant pour ​thème « Illuminer la montagne ​Ngu Hành Son », ce festival de deux mois a compr​is cinq spectacles ​pyrotechniques de huit équipes venues du Royaume-Uni, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, d'Australie, du Japon, de Chine et du Vietnam, ​donnés les soirées du ​30 avril, du ​20 mai, du 27 mai, du 3 juin et du 24 juin.

Outre ces cinq soirées, de nombreuses activités annexes attrayantes ont été organisées, dont festival de ​rue, ​espace gastronomique​... pour le plus grand bonheur des quelque deux ​millions de visiteurs. -VNA