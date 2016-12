Cérémonie de clôture de l'Année nationale du tourisme 2016 - Phu Quôc-Delta du Mékong. Photo: VOV



Kien Giang (VNA) - L’Année nationale du tourisme 2016 - Phu Quôc-Delta du Mékong ayant pour thème "Découverte de la terre du Sud" s’est achevée dimanche soir dans le district insulaire de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud).

Durant cette année, toute une série d’activités a été organisée dans les villes et provinces du delta du Mékong et du pays, notamment dans la province de Kiên Giang. Elles ont permis aux touristes de découvrir les valeurs culturelles matérielles et immatérielles, les habitants et quelques-uns des plus beaux sites touristiques du pays.

Présent à cet événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a salué les efforts du secteur touristique et des localités du pays - dont Kiên Giang et les provinces du delta du Mékong - dans l’organisation réussie de ​cette édition 2016. Les recettes touristiques ont progressé de 18,6% et le nombre de touristes étrangers de 26% pour atteindre 10 millions d'arrivées. "Le tourisme vietnamien approche les normes internationales", a-t-il affirmé.

En 2016, Kiên Giang a accueilli 5,4 millions de voyageurs, soit 109,5% de l'objectif fixé pour une progression de 24% en un an, dont 319.200 voyageurs étrangers (+31,4%). La province a attiré plus de 15 projets dans le secteur, et exploité beaucoup de nouveaux produits comme services touristiques.

L’Année nationale du tourisme 2017, placée sous le thème ​"Couleurs du Nord-Ouest​" sera organisée par la province de Lào Cai. –VNA