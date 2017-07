Vientiane, 5 juillet (VNA) - La Foire commerciale Vietnam-Laos 2017 s’est achevée le 3 juillet au Centre de conférence et d'exposition internationale (Lao-ITECC) à Vientiane, au Laos.

Photo : journal Quan doi nhan dan

L’événement a commencé le 29 juin à Vientiane (Laos) pour marquer les 55 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et le 40e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération Vietnam- Laos.

Environ 320 stands d​'entreprises vietnamiennes et laotiennes ont présenté des produits de haute qualité dans les ​secteurs du textile et de l'habillement, des chaussures, des produits agricoles et forestiers, des fruits de mer, des articles d’artisanat, des aliments transformés, des produits électronique et électrique, de la mécanique, des produits chimiques, de la construction et des matériaux de construction, de l'agriculture , des engrais, des pesticides, des aliments pour les animaux, ...

La foire ​a pour but de renforcer l'amitié et la coopération entre ​les peuples du Vietnam et du Laos, d'aider les entreprises vietnamiennes à ​trouver des partenaires, et d​e soutenir le développement ​de leurs ​relations d'affaires.



Des photos ont été exposées ​lors de cet événement pour montrer les relations d’amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays.

A cette occasion, les responsables du ministère de la Défense et de l’Industrie et du Commerce des deux pays ont inauguré un site Web sur le commerce entre le Vietnam et le Laos afin de fournir des informations sur l​a réglementation et les politiques des deux pays en matière d'économie, de commerce et d'industrie, ainsi que les activités de promotion du commerce.



​Il y a eu, en outre, un atelier ​destiné à fournir des informations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et le Laos et l'accord de commerce frontalier, ainsi qu'une rencontre entre les entreprises de Hanoi et de Vientiane.



Cet événement a été organisé par les ministères de la Défense et de l'Industrie et du Commerce du Laos et du Vietnam.-VNA