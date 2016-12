Clôture de la 5e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale

La vice-présidente de l'AN du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan préside une séance de travail de la 5e session du comité permanent de l'AN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 5e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam s'est achevée à la fin de matinée de jeudi 22 décembre à Hanoï.

Lors de la séance de clôture, les députés ont ​offert chacun une journée de leur indemnité parlementaire pour soutenir la population du Centre touchée par les crues.

Selon la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan, la 5e session a vidé son ordre du jour en ​dont certains points étaient particulièrement importants, notamment l'évaluation des résultats de la deuxième session de la XIVe législature de l'AN et les préparatifs de la 3e.

Elle a demandé de compléter ​l'ordre du jour de la 3e session de l'AN, d'appliquer la Loi sur la promulgation des textes juridiques ​en accordant une priorité à l'augmentation ​de la durée des interpellations du gouvernement et des grandes administrations d'Etat, ​au renforcement de la ​l'information sur les activités de l'assemblée...

Le comité permanent a donné des avis sur le projet de résolution concernant les textes régissant l'activité de l'AN, du Comité permanent de l'AN, du président de l'assemblée, des activités de supervision de l'AN et du Comité permanent, ainsi sur un autre concernant la coordination entre le président de la Cour populaire suprême et le ministre de la Défense dans la gestion des tribunaux militaires.

Le comité permanent a aussi donné des avis​ sur l'arrêté gouvernemental sur les mécanismes financiers et le budget spécial pour la capitale de Hanoï, sur l'octroi du fonds d'investissement pour les projets de l'Audit d'Etat de la période 2017-2020 et des projets de l'audit d'Etat sur le personnel, l’emploi et l’organisation de la 14e Assemblée de l'Organisation asiatique des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) en 2018.

Il a ​fait de même sur plusieurs ordonnances, arrêtés et ​textes importants concernant les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, ​les mécanismes financiers, et le budget spécial pour l'audit d'Etat...

Le comité a écouté un rapport gouvernemental sur l'application de la Résolution 1052 sur les orientations, les tâches et les ​mesures pour promouvoir le processus d’intégration à l’économie ​mondiale, avant de saluer les efforts du gouvernement dans son exécution.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré qu’​en une année d'application, la tâche d’intégration à l’économie internationale a été intensifiée dans plusieurs domaines, contribuant considérablement au développement socioéconomique et à l’amélioration du statut du Vietnam sur la scène internationale.

Elle a également ​engagé le gouvernement à déployer les mesures destinées à augmenter l’efficacité du processus d’intégration à l’économie internationale.

Le Comité permanent de l’AN a examiné et adopté un plan d’activités extérieures et de coopération internationale des commissions de l’AN pour l’année 2017.

La 6e session du Comité permanent de l'AN aura lieu du 9 au 11 janvier à Hanoï. - VNA